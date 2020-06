Identifican distintos subtipos de síndrome de ovario poliquístico

Este documento actual se basa en un estudio que la doctora Dunaif y su equipo publicaron en The Journal of Endocrinology and Metabolism en abril de 2019, donde encontraron, utilizando análisis genéticos basados en la familia, que variantes genéticas raras en un gen involucrado en la producción de hormonas masculinas, DENND1A, desempeñan papeles importantes en el desarrollo de SOPC. Esta variación genética podría servir como marcador para la detección temprana.

El análisis de grupo no supervisado, lo que significa que no hay modelos predeterminados de datos, se realizó en la cohorte GWAS de 893 casos de SOPC. Los grupos fueron replicados en un grupo independiente de 263 casos de SOPC.

