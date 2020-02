Identificadas tres personas capaces de controlar el VIH sin tratamiento durante 25 años: “Buscamos cómo replicarlo”

Los científicos han comprobado también que los niveles de variabilidad viral son extremadamente bajos (ocho veces menor) que en otras personas VIH+, lo que demuestra que son virus muy poco activos. “El virus que infectó a estas personas tiene la particularidad de que le faltan determinados fragmentos de ADN, lo que no hace que desaparezca pero imposibilita su capacidad de reproducirse. También estamos estudiando si el virus se halla en los llamados desiertos de ADN, que son zonas del genoma humano donde el ADN del virus no puede expresarse y, por tanto, éste no puede multiplicarse”, detalla MartínezPicado.

