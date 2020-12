Ideas para regalar a los ‘beauty addicts’ (¡y para aprovechar la rebaja de las colecciones más deseadas de Sephora!)

Pero no hay nada como el maquillaje y los tratamientos reparadores si queremos acertar y alegrar al destinatario de nuestro regalo (o a nosotros mismos). De hecho, entre los obsequios más populares del Amigo Invisible podemos encontrar paletas de sombras o barras de labios con los colores tendencia de cada temporada. Para ponértelo fácil, en Sephora han rebajado un 25% algunos de los artículos de su catálogo de Navidad y ya te advertimos que no vas a saber qué elegir. Bajo estas líneas seleccionamos nuestros favoritos para regalar(te) en estas fechas.

La Navidad es ese momento del año en el que podemos concedernos algún que otro capricho o pedírselo a nuestros Reyes Magos y Papá Noel particulares y, aunque los dispositivos tecnológicos son los más demandados en las wish lists navideñas, la belleza gana cada año más peticiones . Así, muchos aprovechan para incluir algún gadget de tecnobeauty con los que, por fin, tener una excusa para dedicarse tiempo y mimarse, algo que, de normal, no acostumbramos a hacer. Dispositivos exfoliantes, masajeadores anticelulíticos y cepillos faciales eléctricos son solo algunos de los regalos que se reciben bajo el árbol de Navidad.

