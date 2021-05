Ideas para disfrutar las ciudades sin aislamientos

¿Y si convertimos las vías férreas olvidadas en carriles exclusivos para las bicicletas? ¿Y si transformamos los comedores comunales en espacios ventilados para que también se pueda estudiar, jugar y tener mayor seguridad? Si el problema es de acceso al agua, ¿por qué no implementamos un recolector de aguas lluvias en el corazón del barrio con un diseño vanguardista, y que sirva además para proveer internet y electricidad? Estas y otras ideas surgidas en pandemia, además de evidenciar la creatividad y la capacidad de resiliencia de la sociedad latinoamericana, constituyen señales sobre la aspiración de un mejor futuro urbano al alcance de todos.Las políticas de aislamiento mediante cuarentenas estrictas y toques de queda para evitar aglomeraciones en las ciudades tienen una respuesta cada vez más limitada frente a la necesidad de salir a la calle en búsqueda de ingresos que no llegan al hogar, en una región donde la informalidad alcanza al 54% en promedio, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Llegó la hora de buscar soluciones dentro de las propias comunidades para disfrutar las ciudades protegidas y sin aislamientos.“¡Água!, por ejemplo, es una propuesta que comienza a marcar el escenario de las posibilidades que abre el desarrollo de sistemas descentralizados para la provisión de servicios en barrios que no se ajustan fácilmente a los rigores de las redes centrales de agua potable, electricidad y telecomunicaciones”, explica Ana María Durán Calisto, arquitecta, planificadora urbano-ambiental, investigadora y escritora ecuatoriana, al referirse a la idea del brasileño Mateus Henrique Hillebrand de instalar un mobiliario urbano multifuncional para mejorar temas urgentes en los asentamientos informales.“Barrios que cuidan” describe una respuesta física y social gestada en los barrios populares de Lima. La idea propone una visión de largo plazo para convertir las ollas comunes en equipamientos productivos que trasciendan la emergencia y potencien el rol de las mujeres como agentes de recuperación en sus comunidades, sentando las bases de un entorno accesible, vivo e inclusivo, según explica Paula Villar Pastor, representante de esta propuesta.

You May Also Like