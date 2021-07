Ideas de cambios para cada líder divisional

¿Quién dice que no?: Tal vez Minnesota. No sabemos cómo los oficiales de los Mellizos miran esta temporada de su equipo – ya sea mala suerte o una señal de que tienen que rehacer todo. Si es la segunda, Rogers probablemente se quede, entendiendo que está bajo control del club hasta el 2023.

¿Quién dice que no?: Probablemente los Cerveceros, quienes tal vez no vean a Escobar como la solución inmediata para ser un alquiler.

¿Quién dice que no?: Probablemente los Medias Blancas. Gallo encajaría muy bien, pero con los refuerzos en camino, el equipo no está desesperado como para desprenderse de Céspedes.

Medias Blancas obtienen: OF Joey Gallo Rangers obtienen: OF Yoelqui Céspedes (Nro. 2 de Chicago), LD Caleb Freeman (Nro. 19)

You May Also Like