Idaan limpia tanque para evitar criaderos en San Isidro

La administración del ingeniero Guillermo Torres Díaz mantiene entre sus planes la optimización eficiente de las redes, válvulas de control, anillos, circuitos hidráulicos que faciliten la detección de fugas, y en la caso de los tanques de reserva, a nivel nacional, se tiene contemplado habilitar aquellos que no están trabajando, mejorar las funciones de los que están operativos y poner en ejecución proyectos para poner en funcionamiento los tanques que no cumplieron con las especificaciones correspondientes para las reservas de agua.

You May Also Like