Idaan: autorizan la selección del director

Un caso notorio de las fallas en el suministro de agua potable es lo que ocurre en el corregimiento de Chilibre, donde está la planta potabilizadora Federico Guardia Conte. En este corregimiento hay 53 comunidades y, de esas, 23 no tienen agua potable, algo que para la representante del área, Yoira Perea, es lamentable. “No hay una explicación lógica del por qué Chilibre no tiene agua existiendo aquí una potabilizadora”, concluyó.

