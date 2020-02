ictus, depresión y varias caídas

En 2003, Sabina cayó en una depresión que le duró un par de años: “Me pasé semanas en que no salía ni al pasillo, venían amigos queridísimos a los que me negaba a ver, si tenía una entrevista vomitaba por las mañanas y sudaba frío, eso se cuenta en Nube negra. Estaba en un agujero sin sentido, pues cuando tuve el ictus me recuperé perfectamente, sin secuela física alguna. Sin embargo, a los tres o cuatro meses después entré en este agujero negro”, contaba en una entrevista con Juan Cruz en El País Semanal.

Ese susto le hizo reformular sus hábitos tras una vida de excesos para, en general, “maltratarse mucho menos”. Y así lo plasmó en la canción Lágrimas de mármol en la siguiente estrofa: “Dejé de hacerle selfies a mi ombligo / Cuando el ictus lanzó su globo sonda / Me duele más la muerte de un amigo / Que la que a mí me ronda”.

