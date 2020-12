¿Ibuprofeno o paracetamol? Los médicos apuestan por uno de ellos para tratar la fiebre que provoca el coronavirus

“En esta pandemia las ‘fake news’ son algo muy corriente y tremendamente descorazonador. La población necesita información veraz y contrastada sobre los tratamientos. Hemos visto muchos bulos que no sólo han partido de gente mal intencionada, sino incluso de médicos, organizaciones sanitarias y de políticos que, en un intento de llevar alguna esperanza a los pacientes, han recomendado tratamientos que luego se han demostrado que no servían para nada, o incluso que eran perjudiciales”, remarca.

Ahora bien, el presidente de SEMDOR recuerda cuáles son las contraindicaciones del uso del ibuprofeno en los pacientes infectados con la COVID-19: “Son las mismas que para los pacientes no contagiados , es decir, no se puede emplear en aquellos pacientes que tienen úlcera de estómago, problemas de coagulación y problemas renales, o bien son hipertensos”.

“El ibuprofeno no sólo no agrava a los pacientes de COVID-19, sino que es uno de los mejores antiinflamatorios en estos cuadros de infección, ya que contrarresta gran parte de las proteínas proinflamatorias en mayor cantidad de lo que lo hace el paracetamol. Por eso, nuestra propuesta en los pacientes COVID-19 es el uso del ibuprofeno en lugar del paracetamol para el tratamiento de la fiebre” asegura el también presidente de la Sociedad Andaluza del Dolor.

