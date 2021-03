Ibrahimovic presentará el Festival de San Remo y hará tres viajes en coche y uno en avión para no perderse dos partidos

El Festival de San Remo tiene entidad propia en Italia, mucho más que en España (donde no hay un equivalente), ya que además sirve para elegir al representante de Italia en Eurovisión . Lejos de ser galas aburridas y encorsetadas, los presentadores e invitados suelen dar rienda suelta al sentido del humor, por lo que no sería descartable que Ibrahimovic se suelte la melena.

No lo hará cantando (porque no quiere), sino como uno de los presentadores de varias galas que se van a celebrar entre el 2 y el 6 de marzo. Ibra ha aceptado acompañar a Amedeo Umberto Rita Sebastiani , más conocido como Amadeus , y a Rosario Tindaro Fiorello , los conductores de este veterano festival en los últimos años, que ya va por 71 ediciones.

