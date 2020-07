Ibrahimovic descarta en un video la idea de retirarse

“Solo tengo una cosa que decirles. No soy como ustedes, porque no soy ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy en pleno calentamiento”, concluye, cuatro días después del anuncio de la prolongación del contrato del entrenador del AC Milan, Stefano Pioli, con el que tiene una buena relación.

“Por tanto, ustedes piensan que estoy terminado, que mi carrera va a acabar pronto. No me conocen”, declara el delantero de 38 años al inicio de este corto video colgado en su cuenta Instagram, donde muestra imágenes de sus goles más espectaculares.

