Iberdrola se alía con AXA para aspirar a un ‘megaproyecto’ de eólica marina en Francia que generará más de 1.300 empleos en España

Además, actualmente tiene en construcción otras tres grandes instalaciones eólicas marinas . En Reino Unido, ha iniciado la construcción en Reino Unido del parque eólico marino East Anglia Three, que contará con una capacidad de 1.400 MW, que formará parte del macrocomplejo East Anglia Hub, junto con los futuros desarrollos de East Antlia One North e East Anglia Two.

La planta se convertirá en el cuarto parque eólico marino de la compañía en funcionamiento , tras West of Duddon Sands, ubicado en el mar de Irlanda; Wikinger, en el mar Báltico; e East Anglia One, uno de los desarrollos eólicos marinos más grandes del mundo, situado en la zona sur del mar del Norte.

