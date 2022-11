Ibercaja logra captar un 20% más de nuevas empresas en un año y eleva a 9.000 su cifra de clientes en el segmento

Sin embargo, esta ratio todavía no se está produciendo en España. Para explicar esta situación, Ruiz ha señalado que se ha producido un “cúmulo” de factores, como la gran cantidad de fondos a gestionar, la atomización de las convocatorias o la “excesiva generación” de expectativas . “Las empresas en España no están acostumbradas a sacar el máximo partido de las ayudas europeas”, ha afirmado Ruiz, si bien ha confiado en que el reparto de estos fondos despegue en 2023.

En este contexto, los fondos Next Generation EU han comenzado a distribuirse, si bien no con el ritmo ni en el volumen esperado. Al respecto, el jefe de Estrategia Comercial de Banca de Empresas, José Antonio Ruiz, ha señalado que la intención con estos fondos era generar una ratio de cuatro o cinco euros por inversión privada por cada euro de fondo europeo.

You May Also Like