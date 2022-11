Ibai Llanos, Dua Lipa, Shakira, Chanel…

A punto de arrancar el mundial de Qatar se siguen produciendo bajas entre los artistas invitados a actuar, que rechazan la elección de la FIFA de escoger un escenario cuyos valores y derechos son, para muchos, más que cuestionables. De hecho, los músicos culpan a la organización de dar más valor al dinero que a la seguridad de algunos colectivos discriminados.

Desde el comienzo de la polémica, la cantante que más rotunda fue con su postura de no dejarse ver en el mundial fue Dua Lipa. Ni siquiera dio opción a que le hicieran una contraoferta. Desde el minuto uno tuvo clara su decisión.

“Estaré animando a Inglaterra desde mi casa y estaré encantada de visitar Qatar cuando se establezcan todos los derechos humanos que prometieron cumplir cuando les concedieron ser la sede de esta competición”, explicó en sus redes sociales la artista kosovar, que en otras ocasiones se ha pronunciado en favor de los Derechos Humanos.

Por su parte, Shakira, sobre la que muchos habían puesto los ojos por participar ya con su famoso Waka Waka en el año 2010, tampoco estará en la competición.

Tampoco se subirá al estadio Bayt el cantante Rod Stewart, que informó que, pese a que le ofrecieron “una cantidad enorme de dinero, más de un millón de dólares por actuación”, rechazó cantar en “un país con esas ideas y valores”. “Creo también que los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, apuntó.

Chanel Terrero, intérprete de TOKE, la canción con la que apoyará a La Roja, tampoco estará en Qatar. “No voy a ir a Qatar, no es la canción del Mundial”, apuntó este viernes.





Ibai Llanos también rechazó ir al Mundial de Qatar junto a la selección española a grabar contenidos desde allí. El streamer vasco explicó en un directo que “gran oportunidad” para acudir en el avión del combinado español, pero tomó la decisión de no aceptar. “Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, dijo.

Finalmente, en el acto de inauguración tampoco estará la cantante Alicia Keys. La neoyorquina canceló su actuación a última hora, según contó El Món a RAC1, que se puso en contacto con Barbarana Pons, una de las organizadoras clave del acto de apertura, que tendrá lugar este domingo 20 de noviembre.

Asimismo, Kahlid Salman, embajador del Mundial, no se ha visto obligado a tener que negociar con todos los artistas, ya que entre la lista de confirmados están J. Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Clean Bandit, Sean Paul, Nora Fatehi, Black Eyed Peas, Jungkook de BTS y Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares.