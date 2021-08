Ibai Llanos, con ganas de ir al Mercadona con Fernando Alonso después de que se haga viral su emoción por el supermercado

“Tengo que decir que es una de las cosas que más me gustan. Me mola ir al supermercado, ir a tu aire . Ver lo que te apetece en ese momento, qué vas a cocinar, qué hace falta en casa…”, explica un Alonso, que se enreda en sus palabras y acaba diciendo que “siempre es emocionante” ir a comprar toallas porque están gastadas, papel de regalo o algo para reparar el exterior de su casa. “Cosas que son absolutamente normales, para mi las disfruto como si fuesen oro, porque no las hago todos los días del año”, remata el corte Alonso.

