Ibai hace historia en la final de la Copa América y Ronaldo reconoce que es suscriptor del famoso streamer

Ibai Llanos volvió a hacer historia. El famoso streamer compró los derechos para emitir la Copa América a través de su cuenta de Twitch y retransmitió la final entre Argentina y Brasil desde el parque temático Port Aventura, consiguiendo una media de espectadores de 510.000 y un récord de audiencia en el minuto de oro con 640.000.





El imparable Ibai contó con la presencia de Gerard Piqué, por su colaboración con la empresa Kosmos, organizadora del evento, Siro López, Fran Guillén y sus compañeros streamers. Antes de la retransmisión en cuestión, todo el equipo disfrutó de una jornada de ocio en Port Aventura, en la que el parque puso a disposición del ‘equipo’ todas las instalaciones.

Posteriormente, en la previa del partido, Ibai y Piqué conectaron por videollamada con Ronaldo Nazario. Un invitado de excepción que reconoció públicamente que está suscrito al canal del streamer y paga su cuota mensual como cualquier otro. Una situación que provocó las risas de ambos. “Cuando Gerard me invitó, dije que sí, pero le dije que no era por él sino porque soy suscriptor de Ibai en Twitch y le veo siempre”, explicó el astro brasileño. Piqué contó que ya se lo había dicho él a Ibai, pero que éste no se lo tomó en serio. “Yo pensé que estabas de coña”, confesó el streamer.

En lo distendido de la conversación, el jugador del Piqué aprovechó para hablar de la rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona y contó algunas anécdotas, como por ejemplo la vez que hizo que pusieran el himno del Barça durante una noche de fiesta en Madrid. “Hace muchos años con la selección, no sé si con Del Bosque o antes… Nos daban un día, en Las Rozas, estábamos concentrados y te daban un día libre para hacer lo que quisieras. Y éramos jóvenes y dijimos ‘pues vámonos de fiesta’. Fuimos a un local y estábamos en una zona VIP. Digo al camarero ‘escúchame, ¿cómo puedo hacer para poner el himno del Barça en el local?’. Y entonces el tío me dice ‘coge la botella más cara que tenemos’. Una botella de champán. Estábamos todos los de la selección y no dije nada. Le dije al camarero ‘venga, ésta’. Me la trae y me pone un himno del Padrino y le digo ‘devuélvela, no la quiero’”, explica Piqué.

“Cuando vio que iba en serio, puso el himno del Barça. Empezaron unos silbidos… No se ha escuchado ni en el Bernabéu. Nunca en mi vida. Dedos en alto. Tuvimos que salir escoltados del local. Es más, las dos canciones siguientes pusieron el ‘Hala Madrid’. Se vieron obligados por la presión social. Nos tuvimos que ir escoltados”.