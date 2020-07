Iba rumbo al trabajo, pero fue agredido por la PN en La Chorrera, pondrá demanda

Según nos narra la esposa, como cada día, Clark salió de su casa caminando, para cumplir con sus funciones de celador en las instalaciones del Tribunal Electoral (TE) en La Chorrera. El turno al que está asignado es en un horario de 8:00 pm a 4:00 am de lunes a viernes, por tal razón debido a que a cierta hora ya no hay transporte por el toque de queda, debe caminar desde su casa hasta la sede del TE.

