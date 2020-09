iba dirigido a ‘Charlie Hebdo’, pero el atacante se confundió de dirección

Luc Hermann, uno de los dirigentes de la productora Premières Lignes en la que trabajan las dos víctimas, que evolucionan de las heridas favorablemente , indicó que el edificio es “un lugar simbólico” y que, aunque entiende que no se puede poner a un equipo de seguridad en todos los que también lo son, desde que empezó el proceso judicial por Charlie Hebdo no se habían tomado medidas en la calle donde se encuentra.

En ese tiempo, la administración del departamento de Val d’Oise en la región de París que se ocupaba de él no detectó signos de radicalización islámica , por lo que no estaba fichado por los servicios secretos.

Al ser interrogado, ha señalado que su objetivo era Charlie Hebdo , lo que parece indicar que no estaba al corriente de que la publicación se mudó tras el atentado de 2015 por razones de seguridad (su dirección actual no es pública).

