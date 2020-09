Hutchison Ports PPC busca convertir a Panamá en un ‘hub’ logístico

“Sacar el contenedor del puerto, llevarlo a Colón, desconsolidarlo y volverlo a traer toma de una semana a 15 días, lo que no tiene sentido, cuando se puede realizar la misma operación en el puerto en cuatro días. Y además se puede tener el beneficio de colocar etiquetas, reempacar, hacer kits , customizar el producto de acuerdo con el mercado y las necesidades específicas de la carga en cada país, lo que es un gran valor agregado. De hecho, en eso está el gobierno en estos momentos, buscando cómo ser un centro de mayor valor y no solo un punto de transbordo”, afirma la consultora.

