Hurtos y robos se toman Los Algarrobos en Dolega

Una ola de hurtos y robos se han apoderado del corregimiento cabecera Los Algarrobos en el distrito de Dolega en la provincia de Chiriquí. Los moradores están cansados de los niveles de delincuencia que se viven en este sector y donde aseguran la presencia policial es casi nula.

En menos de una semana una decena de viviendas han sido violentadas en ventanas y verjas, y se han llevado artículos de valor de los residentes de varias urbanizaciones ubicadas en el sector.

Los moradores exigen a la Policía Nacional mayor presencia en estos sectores a través de rondas policiales.

Han tenido que gastar en seguridad

Migdalia Morales, asegura que su vivienda fue violentada en una de las ventanas, y le hurtaron todo a su paso, dijo que gracias a Dios no se encontraba porque incluso de haber sido así pudo ser víctima de estos sujetos que no les importa hacerle daño a quien sea para cometer sus fechorias.

“Se imagina si mi familia, mi esposo o yo hubiésemos estado en casa cuando estos sujetos se metieron, nos hubieran matado, gracias a Dios no estábamos y pregúntese dónde estaba la policía, brilla por su ausencia parece que no hay policías en Dolega, dónde está el señor ministro de Seguridad Rolando Mirones que no hace nada, pero claro, él está lleno de escoltas, su casa debe estar rodeada de guardias todo el tiempo, cree usted que le puede pasar algo a él, para nada, pero los panameños seguimos viviendo estos niveles de inseguridad y que nos sigan robando verdad señor Ministro, no espere a que haya muertos, actúen antes “, dijo la moradora.

Algunos residentes han resguardado sus casas, con verjas, cercas, cámara de video y hasta alarmas, pero esto no detiene a estos antisociales, es evidente el grado de conocimiento que algunos de ellos mantienen para manipular estos artículos, lo que no ha sido un impedimento para cumplir su objetivo.

Piden a grito seguridad

Los lugareños de estas urbanizaciones aseguran que durante la gestión del alcalde en la pasada administración un apoyo muy importante era la Policía Municipal de Dolega, que ante la poca vigilancia de la Policía Nacional ellos brindaban las rondas en estos sectores existiendo menos presencia de estos antisociales.

La población clama a gritos que la Policía Nacional realice rondas o qué aumente el pie de fuerza en estos residenciales, solicitan a los uniformados que no sólo se pasen en los vehículos por la vía principal, sino que entren a las urbanizaciones y brinden la vigilancia constante y que no esperen que ocurra una tragedia, que cobre la vida de personas inocentes, ya que estos delincuentes cuando ingresan a estas viviendas van dispuestos a quitarle la vida a quién se atraviese en su camino.