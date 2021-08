Huracán Henri pone fin a concierto estrellas en Nueva York antes de tocar tierra

El concierto contó además con las bandas Journey y Earth, Wind and Fire que llevó en su maleta su éxito ‘September’, tras lo cual llegó la presentación de Barry Manilow que interpretaba ‘I can’t smile without you’ cuando llegó el fin de la gran fiesta, que estuvo precedida de varios conciertos de música Hip-Hop a través de toda la ciudad.

Los neoyorquinos habían disfrutado de un gran inicio de la Filarmónica con ‘Candide’ y ‘Rapsodie in Blue’, y un medley que incluyó el icónico ‘New York, New York’ y Manhattan.

