Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata de EE UU, es el “padre biológico” del hijo de una exstripper

En declaraciones anteriores, Roberts había afirmado que el hijo del exvicepresidente “ no participó en la vida del niño desde que nació, nunca interactuó con él ni fue padre del niño”. Así, ha recibido “la custodia física y legal primaria” del joven al que su padre no reconoció en las fotografías, y que deberá visitar al niño “según lo acordado entre las partes”, dictaminó la jueza Meyer.

