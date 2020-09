¡Humo blanco! Fepafut anuncia que habrá LPF y LFF en lo que resta del 2020

Contará con 9 jornadas de fase regular de todos contra todos en donde los dos primeros clasificarán directamente a semifinales, mientras que entre el tercero y el sexto se jugarán dos playoffs a partido único con localía del mejor posicionado en la tabla general (tercero vs sexto y cuarto vs quinto). Las dos semifinales serán a partido ida y vuelta y la final será a único encuentro.

You May Also Like