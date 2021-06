Hugo Sánchez se ofreció en la televisión española para dirigir al Real Madrid

Hugo Sánchez, se ofreció a entrenar al Real Madrid durante una emisión de “El Chiringuito”, programa deportivo en España con mayor audiencia (Video: Twitter/@elchiringuitotv)

La leyenda mexicana del Real Madrid en los 80 no descansa y volvió a levantar la mano para dirigir al club más ganador de Europa, pero esta vez lo hizo en el programa deportivo con mayor audiencia en España y se dirigió de frente al presidente merengue, Florentino Pérez.

Tras recibir la invitación por parte de “El Chiringuito”, programa conducido por Josep Pedrerol donde Florentino presentó sus primeras declaraciones sobre la fallida Superliga Europea, Hugo Sánchez aprovechó para avalar su candidatura exponiendo sus éxitos en Pumas, su buena labor en la Copa América y su experiencia en la selección mexicana.

“Florentino puede contar conmigo cuando quiera. Le digo que no se olvide de mí”, afirmó El Macho, quien quiso poner como ejemplo las oportunidades que recibió Zinedine Zidane y Santiago Solari cuando llegaron por primera vez al banquillo del Santiago Bernabéu, sin experiencia previa en primera división.

Hugo Sánchez se ofreció al Real Madrid nuevamente durante el programa de “el Chiringuito” (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

“Si (Zinedine) Zidane trabajando en el Castilla, sin haber estado en Primera División y sin dirigir a Francia le dieron la oportunidad de estar en el Real Madrid… (Santiago) Solari igual estuvo en el Castilla, sin clubes de Primera y sin dirigir a la Selección de Argentina, pero estuvo en el Madrid. Yo ya hice todo eso, dirigí a México y fui tercero de Copa América, con experiencia en Primera División, un Bicampeonato con Pumas y estoy más que listo”, sentenció.

Además, Hugo Sánchez fue directo y cuando Pedrerol le preguntó si dirigiría al conjunto madrileño en este momento, el canterano de Pumas respondió:

“¿Por qué no? No es algo que desconozca. Como entrenador ya he tenido la oportunidad de entrevistarme con el presi, Florentino Pérez, y él sabe que estoy dispuesto y que a mi no me tiemblan las piernas para enfrentarme a los jugadores”.

Además, durante la emisión de “El Chiringuito” donde analizaron la carta abierta de Zidane donde expuso las razones de su salida, el estratega mexicano dejó en claro que sabe las diferencias entre ser jugador y entrenador, y confesó que hace más de un año se entrevistó con el mandamás de la entidad madridista.

Hugo Sánchez se ofreció al Real Madrid en el Chiringuito (Foto: Twitter/@elchiringuitotv)

“Hablé con Florentino Pérez hace un año y algo. En esta ocasión no he hablado porque no he tenido el momento oportuno, en primera porque no estoy en activo, algo de lo que se me ha reprochado por no estar en ritmo, pero estoy trabajando en ESPN y viendo partidos”, señaló el ex jugador del Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano en España.

Tras los rumores en España que señalan un posible regreso de Carlo Ancelotti al banquillo merengue, Hugo Sánchez dio su visto bueno y afirmó que “No es mala opción. Él ya estuvo y sabe de lo que se trata. Lo que es un inconveniente es que siga vinculado al Everton”, ya que el estratega italiano tiene contrato con el club de la Premier League.

El mexicano aprovechó el momento para afirmar que él no esta comprometido con nadie y en sentido irónico, declaró que el Real Madrid no tendría que pagar la rescisión de su contrato con ningún otro club para hacerse de sus servicios, al tiempo que recalcó su mal cartel por no seguir como entrenador activo.

Hugo Sánchez fue bicampeón de la Liga MX con Pumas, pero su último equipo fue el Pachuca en el 2012 (Foto: Cuartoscuro)

La razón por la que no ha vuelto a dirigir fue debido a su última experiencia en los banquillos, cuando se enroló en los Tuzos del Pachuca y donde de acuerdo a sus palabras, sufrió una mala experiencia.

“Yo estaba en Madrid, viviendo con mi familia y con mis hijas en la escuela, cuando me llamaron directivos del Pachuca para que dirigiera después de estar con el Almería. Fue una desilusión porque los dirigentes piensan que uno no es persona, ni padre ni esposo, entonces como que te utilizan y se aprovechan de tu imagen y prestigio”, declaró el mundialista mexicano.

En medio de halagos y reconocimientos por parte de los panelistas, Hugo Sánchez fue reconocido por su trayectoria en el equipo merengue e incluso firmó una camiseta en vivo, al tiempo que el programa lanzó la pregunta al aire sobre si a la afición le gustaría verlo al frente del Real Madrid.

