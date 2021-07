Huelga en Estrella Azul genera pérdida a productores de leche

En tanto, el Sindicato de Trabajadores de las Empresas de los Productos Estrella Azul (Siteea) aseguró que no el Gobierno no debe intervenir en un proceso que ha sido llevado de forma legal y legítimo. “Simplemente las partes tienen que ponerse de acuerdo”.

Agregó que los trabajadores no han analizado a fondo el impacto que tiene este tipo de huelga que no solo los afecta a ellos sino a toda una cadena que depende en su totalidad de la actividad.

Actualmente, Panamá es autosuficiente en la producción de leche grado A con 400 mil litros diarios; no obstante, no es autosuficiente en la producción de leche grado B o industrial.’

De continuar la huelga, las afectaciones no solo serían económicas. No se podrán hacer inversiones en las fincas, se estancaría el crecimiento de la producción de leche y además podría provocar un desabastecimiento del producto, advirtieron los ganaderos.

