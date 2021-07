Huelga afectaría al 35% de la oferta de leche pasteurizada

Las ocho organizaciones que integran esta cadena indican que los 250 productores que abastecen a Estrella Azul están en riesgo de sufrir importantes pérdidas de no encontrarse una solución rápida al conflicto. Por el momento, otras procesadoras de leche están comprando la cuota de Estrella Azul, pero en el corto plazo no se descarta una saturación en esas instalaciones.

