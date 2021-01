Hubo nexos entre campaña Trump y asalto al Capitolio

Women for America First, que solicitó y recibió la autorización para la manifestación, no respondió a mensajes preguntándole quién financió el evento — al que asistieron decenas de miles de personas — y por qué había allí personal de la campaña.

Un agrupación pro-Trump sin fines de lucro llamada Women for America First fue la organizadora del evento “Save America Rally” el 6 de enero en el Ellipse, un terreno cerca de la Casa Blanca que es propiedad del gobierno federal. Pero un anexo al documento del Servicio Nacional de Parques en que se autoriza la concentración nombra a varias personas que apenas días antes recibieron miles de dólares por su trabajo en la campaña reeleccionista de Trump 2020. Otras personas, programadas para estar en el mitin tienen lazos estrechos con la Casa Blanca.

