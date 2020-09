Huawei y Lenovo, entre las tablets de menos de 150 euros que puedes encontrar rebajadas en PC Componentes

Así, y dada la gran experiencia de uso que nos ofrecen estos dispositivos, son muchos los hogares que ya cuentan con, al menos, uno. Y los que no lo tienen, suelen intentar conseguir una a muy buen precio en campañas como Black Friday, Cyber Monday o Navidad. Sin embargo, no hace falta esperar a esas jornadas para adquirir una tablet buena y con descuento. De hecho, septiembre y la vuelta a la rutina pueden ser una buena oportunidad (o una gran excusa) para dar con el modelo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Para encontrarlo, debemos prestar atención al tamaño de la pantalla, ya que no es lo mismo que queramos usarla para leer o consultar internet que para trabajar; a la memoria de almacenamiento, según las aplicaciones y lo que queramos guardar en ella; y a la batería, dependiendo de si la vamos a usar durante todo el día o solo en alguna ocasión.

