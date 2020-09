Huawei Watch Fit o cómo tener un entrenador personal en la pantalla de tu ‘smartwatch’

Aunque por muchos accesorios que tengamos a nuestra disposición, debemos vencer a la pereza y estar dispuestos a sacarles el máximo partido si queremos conseguir nuestros objetivos deportivos. Y no hay motivación como la que consiguen darte los monitores de las actividades dirigidas o los entrenadores personales que no están al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, el universo techie parece haber escuchado nuestras plegarias porque ha convertido uno de los complementos fetiche de todo buen deportista en un personal trainner.

