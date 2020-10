Huawei se adelanta a Trump y almacena chips para red 5G

A fines de 2019, su socio Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. comenzó a aumentar la producción de los chips de comunicaciones Tiangang de 7 nanómetros de Huawei, el elemento más crucial en las estaciones base 5G, dijeron personas familiarizadas con el tema. El fabricante por contrato taiwanés finalmente envió más de 2 millones de unidades a pedido de Huawei antes del inicio de las sanciones el mes pasado, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada por discutir asuntos internos. La gran magnitud de los pedidos en un momento hizo que los ejecutivos de TSMC se preguntaran si habían subestimado la demanda global, dijo la fuente.

