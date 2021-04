Huawei reinventa las conferencias virtuales

El gerente de soluciones IT explica que han contribuido a la adopción de sistemas de telemedicina basados en soluciones end to end o en todas las fases de interacción con el cliente. “Esta tecnología ha acortado las distancias entre los doctores y pacientes aumentando así el radio de atención y dando como resultado un diagnostico rápido de determinadas enfermedades. En el sistema de salud panameño implementamos un asistente de diagnóstico para la Covid-19 que usa tecnologías de Inteligencia Artificial para hacer estudios de tomografías de tórax de los pacientes con el virus, y entrega resultados en base al área afectada por la enfermedad y así obtener el diagnóstico más preciso. Este resultado de manera manual le tomaría al doctor entre 45 a 60 minutos, pero con la tecnología facilitada por Huawei se logró brindar resultados en 5 minutos”.

