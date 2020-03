Huawei Enjoy 10e, un nuevo modelo básico que esconde una potente batería

Los fabricantes introducen no pocas variantes y versiones de sus modelos. Huawei refleja la dinámica en la serie Enjoy enfocada en primer término al mercado chino, ya que a la lista integrada por el Enjoy 10 Plus, el 10 a secas y el 10S se suma ahora el Enjoy 10e. Un móvil de gama de entrada (parte de 999 yuanes, lo que serían 129 euros al cambio) que no obstante presenta algún rasgo llamativo, como su potente batería de 5.000 mAh .

