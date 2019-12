Huawei demanda a la FCC, con lo cual escala la pelea con sus críticos y enemigos

“La FCC afirma que Huawei es una amenaza para la seguridad. No obstante, el presidente de la FCC , Ajit Pai , no ha ofrecido ninguna evidencia”, comentó Song Liuping , el director jurídico de Huawei, durante una conferencia de prensa celebrada el 5 de diciembre en las oficinas generales de la empresa, ubicadas en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China .

