No es la primera vez que vemos un cambio en los planes de la firma china motivado por el temor al COVID-19 : si bien fue de las pocas compañías que no canceló su participación en el Mobile World Congress , y además una vez este se anuló anunció que seguiría con su evento presencial en Barcelona , finalmente Huawei optó por convocar una cita online para presentar sus novedades.

