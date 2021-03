HRW pide vetar la ley que impide a parejas del mismo sexo adoptar en Panamá

“Excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de ser padres adoptivos no solo es estigmatizante, sino que, en el contexto de Panamá, agrava la violación que implica que sus vínculos no se encuentren reconocidos ni protegidos en primer lugar”, dijo el investigador sobre derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de HRW, Cristian González Cabrera.

You May Also Like