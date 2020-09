HP, Huawei y Acer, las marcas más deseadas

La tecnología forma parte de nuestra rutina diaria puesto que no hay momento en el que no podamos echar mano de un dispositivo que nos facilite la tarea que tenemos que realizar. Desde que suena el despertador (por supuesto digital) hasta que nos quedamos dormidos viendo alguna propuesta de las plataformas de streaming más populares, los gadgets acaparan toda nuestra atención. ¡Si hasta se han colado en nuestras rutinas de belleza! A pesar de que contamos con una gran lista de dispositivos para usos de lo más variados, el teléfono móvil es el único indispensable para (casi) todos ya que nos acompaña en todo momento… incluso hemos conseguido entrar con él en el agua.

You May Also Like