hoyporhoy_2013-12-28

A la lista de damnificados que no parece tener fin, y aumenta cada día, se suman ahora los productores de alimentos que tienen que afrontar no solo una competencia desleal, sino que muchos de sus productos no encuentren mercado en Panamá, porque se favorece la importación masiva de esos mismos productos que cultivan: arroz, tomate, cebolla y papas, todos de la canasta básica.

