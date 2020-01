hoyporhoy_2012-10-01

El Foro también observa “el poco progreso” del país en su marco institucional, la baja confianza que inspiran los políticos, los reducidos niveles de seguridad y una de las puntuaciones más bajas en cuanto a independencia judicial en la región. Y estos aspectos, enfatiza, son medulares de todo proceso económico; no accesorios. Ante argumentos así, el mandatario no puede alegar arrebatos de la oposición ni babosadas de los medios independientes.

You May Also Like