Hoy termina para siempre mi relación con Alexis Valdés

El presentador cubano Alexander Otaola asegura que hoy le pone punto final a su relación con el popular humorista Alexis Valdés, luego de que este denunciara su canal de YouTube por varios videos del artista que utilizó en su programa.

“Esta tarde voy a cerrar mi capítulo con Alexis Valdés, quien reconoció públicamente haberme reportado unos videos. He tenido una discusión bien fea con él y he conversado con Claudia durante fin de semana. Hoy voy a habar como nunca antes de Alexis Valdés, de todo lo que la gente no se atreve a decir. Hoy termina para siempre mi relación con él. El poco respeto que me quedaba ya lo he perdido”, aseguró.

“Voy a cerrar ese capítulo en mi vida, porque no soy yo quien necesita promoción, por eso hoy termino con este capítulo. Y la próxima vez que me veas promocionando, invitando o refiriendo algo que tenga que ver con él, me puedes escupir la cara”, dijo a sus seguidores y prometió que daría todos los detalles en su programa de esta tarde.

Según Otaola, Alexis “ha hecho la bajeza más grande que puede hacer un creador de contenidos. Él y el manager de Imaray Ulloa, Eddy Escobar, quien le lleva las redes a Alexis y yo ahora estoy completamente seguro que todo el ataque de Carnota tiene que ver con ellos, que lo usan como punta de lanza para hacer lo que no tienen el valor de hacer”.

Alexis había dicho en un video anterior que no estaba bien que los influencers, youtubers y creadores de contenidos usen videos de otros sin autorización.

“No puedes usar el contenido creado por un artista para meterlo dentro de tu programa y después querer cobrar por eso, monetizar con eso, porque eso es robo de la propiedad intelectual y vivimos en un país que se llama Estados Unidos, que es un país de leyes, esto no es la barbarie. Aquí las leyes protegen la creación”, explicó el humorista.

“No puedes usar el material y poner un cuadrito. No puede venir alguien y ponerse a mirar mi sketch en su pantalla y después decir eso es una mierda. Utilizar el tiempo de su programa en mi sketch, ni mío ni de cualquiera que sea un creador de contenido. Eso hay que respetarlo”.

“Hay que pedir permiso porque es una obra que tiene derechos de propiedad intelectual. Vivimos en Estados Unidos, no vivimos ya en Cuba donde ponen las películas americanas y no le pagan a nadie. Eso no se puede hacer. Si te dedicas como youtuber o influencer y tienes un espacio con una cantidad de seguidores grandes ya están monitoreando tu trabajo”, dijo.

Otaola dijo que ya esto era un tema personal. “Cuál fue el objetivo de Alexis de reportarme tres videos de 2017 sobre el personaje de Nereida. Alexis no es una buena persona, es un hipócrita y yo lo voy a contar porque está bueno ya. Me harté”, aseguró.

“Siempre lo he tratado con delicadeza, siempre he sido respetuoso y he tenido el tacto para llegar y no afectar su imagen. Solo he hablado de comentarios públicos, nunca he dicho nada de su vida privada. A Alexis se le fue la catalina, ha perdido la rosca de la lógica”, agregó.

“Esto no es con Claudia ni con la familia esto es con Alexis y Eddy Escobar. Ustedes son unas ratas, tratando de buscar joderle el canal a quien no han podido superar. Se equivocaron. Si hay una persona cobarde e insegura en esta vida se llama Alexis Valdés. No creo que aguantes esta presión, pero esto no se queda así. Esta noche yo cuento todo y cerramos este capítulo para siempre”, concluyó.