Hoy son los E! People’s Choice Awards… ¿ganará ‘Jackyta’?

Demi Lovato será la encargada de conducir los E! People’s Choice Awards 202. Will Smith, Chris Hemsworth, Tom Hanks, Vin Diesel, Margot Robbie, Salma Hayek, Ben Affleck, Bad Bunny, J Balvin, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Miley Cyrus, Becky G, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Britney Spears, entre otros artistas están nominados.

