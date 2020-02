“Hoy por hoy no nos alcanza para pelear por la Champions”

Una competición, la europea, que al Barça se le resiste desde 2015 y que en los últimos años les ha dado noches para olvidar, como Roma y Liverpoo l, donde vieron cómo una amplia ventaja en el marcador terminaba en eliminación. Y eso, Messi, no se lo explica: “ No encuentro explicación, sobre todo a lo de Liverpool. Roma puede pasar una vez y te agarra de sorpresa, pero que nos vuelva a pasar el año siguiente con el resultado que llevábamos y que sea más o menos parecido a lo que me había pasado es difícil de explicar “.

You May Also Like