Hoy por hoy

En medio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, Panamá fue a buscar recursos económicos a los mercados internacionales. Esto no fue una exhibición de timidez, ya que la emisión de 2 mil 500 millones de dólares se hizo a 30 años. Se obtuvo un respaldo contundente del mercado internacional, lo que constituye un voto de confianza hacia nuestro país. Todos somos ganadores con esta exitosa gestión del Gobierno Nacional. Sin embargo, es justo exigir transparencia y mucha sensatez en cuanto al uso que se le dé a estos fondos. El buen nombre financiero y la reputación de ser un cliente sólido han tomado 30 años en construirse. No podemos permitir que la politiquería criolla, los conflictos de interés o el despilfarro se aprovechen de este dinero tan urgentemente necesario para la paz social y la tranquilidad económica de los panameños. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha manejado apropiadamente el desafío sanitario, y ahora es clave que valide y exponga la transparencia y frugalidad en el gasto de estos fondos. El mundo confió en nosotros, ahora nos toca demostrarle que tenía razón.

