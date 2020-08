Hoy por hoy

Es un misterio por qué las autoridades del gobierno de Cortizo, insisten en restar credibilidad y confianza. Algo tan simple como predicar con el ejemplo, habría hecho toda la diferencia en la gestión de la crisis sanitaria. Las fiestitas auspiciadas por servidores públicos, los ocasionales banquetes denunciados por la población, y el incumplimiento de las restricciones sanitarias, agotaron la paciencia ciudadana. Esto, sumado a la percepción de corrupción rampante en la adjudicación del hospital modular, la compra de ventiladores y una cuestionada licitación logística de la Caja de Seguro Social, clavaron estacas en la imagen del gobierno. ¡Despierten, señores y señoras de la administración pública! Vivimos en el siglo XXI y la comunicación hace que todo se sepa, tarde o temprano. Los medios de prensa y sitios digitales, los activistas ciudadanos y los manifestantes espontáneos, no son adversarios del presidente. Sus verdaderos enemigos están en las instituciones de gobierno; son aquellos que creen que no tienen que cumplir la ley, y que 10 años fuera de la papa son justificación. Mucho cuidado, que así podemos perder la democracia.

