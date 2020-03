Hoy por hoy

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) asumió la difícil tarea de revisar las reglas bajo las cuales se desarrollan las elecciones en Panamá. Ahora, lo más urgente para la CNRE debe ser debatir las propuestas que buscan más integridad en los procesos electorales. Es tiempo de que se acaben las candidaturas a múltiples cargos, la repartidera de bolsas de comida o materiales de construcción a los votantes, la desigualdad entre candidaturas partidarias y las de libre postulación y, por supuesto, que se termine el rejuego del doble conteo para escoger a los diputados por residuo. Por otra parte, en distintas partes del mundo la incorporación de medios electrónicos de votación ha dejado resultados cuestionables. No es justo someter a la población panameña a estos riesgos. Tampoco es correcto que permitamos, como país, que empresas concesionarias de bienes o servicios públicos aporten a las campañas de quienes serán sus reguladores . Panamá tiene un sistema electoral sano que produce resultados legítimos. Sin esa cualidad, no tendríamos una democracia sólida. Avancemos por ese camino.

