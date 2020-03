Hoy por hoy

¿Qué es un lobbista o cabildero? Es una persona dedicada a conseguir favores a costa del erario público o de los intereses de la ciudadanía en favor de un cliente. Llama poderosamente la atención que en la fase actual del caso Odebrecht, la opinión pública le de seguimiento a la indagatoria de un auto declarado “cabildero” que sirvió de intermediario, presuntamente entre la funesta empresa y altos jerarcas del poder político. En Panamá no hay un registro oficial ni restricciones a la actuación de los cabilderos. Los que hoy aportan para una campaña o negocio mañana preparan pliegos de contrataciones públicas o ejercen altos cargos de gobierno. Tal como están las cosas, un cabildero es un lleva y trae, un comisionista o hasta el padrino de una provechosa relación entre don Dinero y los políticos. Cuando s e cabildea en secreto, entre humo y espejos, toda la sociedad pierde, ya que los asuntos de Estado y los juegos del mercado quedan arreglados en favor del mejor postor. Este es el mejor momento, aprovechando la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y el arranque de la Comisión de Reformas Electorales, para regular y transparentar los cabilderos. No sea que nos enteremos de ellos por las indagatorias y tribunales.

