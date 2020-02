Hoy por hoy

El Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología 2019-2024 representa la propuesta de política pública de innovación y desarrollo. Un país verdaderamente desarrollado invierte en este rubro más del 1% de su PIB. Panamá está muy lejos de esa proporción. A pesar del valioso esfuerzo realizado desde la Senacyt, el Ifarhu y la cooperación de gobiernos extranjeros que han becado a nuestros talentos, estamos teniendo una fuga de cerebros locales y no se atraen valiosos talentos internacionales. Las empresas privadas panameñas que adquieren alta tecnología, o adaptan innovaciones empresariales, prefieren importar el capital intelectual que desarrollarlo localmente. La investigación científica es la punta de lanza que levanta el desarrollo humano sostenible de los países. Nuestra prosperidad está sustentada sobre el talento y la experiencia de varias generaciones que no tendrán reemplazo si no se invierte seriamente en recurso humano para la ciencia y la tecnología. Fue la innovación la que acabó con las plagas que impedían la construcción del Canal de Panamá, así como el desarrollo tecnológico sirvió para que compitamos con los mejores cafés del mundo. El camino a seguir es claro. Ahora toca actuar.

