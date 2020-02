Hoy por hoy

El municipalismo panameño tiene una historia dorada de cabildos abiertos que cambiaron la vida del país, como los de noviembre de 1821 y de 1903. Eso fue entonces. Ahora ,la Ley 66 de 2015, que modificó el régimen de descentralización, exige una consulta pública para los proyectos relevantes de los distritos. La pasada administración municipal de Panamá tuvo un record cuestionable en esta materia y quizás por esto el alcalde actual quiere lucirse con una votación a mano alzada de los ciudadanos del distrito capital, que un día de semana, a las 5:00 p.m., puedan trasladarse a los alrededores de la sede del gobierno local para participar en la consulta popular sobre el proyecto de la playa. ¿Sentirán presión los servidores municipales que trabajan en el edificio Hatillo para apoyar el proyecto? ¿Por qué no se colocan otros centros de votación en el distrito? ¿Que tal si hacen la votación secreta y en domingo? Estas son preguntas que la ciudadanía que vive en el distrito y paga los impuestos de inmueble tiene derecho a hacer. Si el proyecto de ampliar la cinta costera con más áreas verdes y una playa artificial es positivo, valdría la pena divulgar más y facilitar la participación de los ciudadanos. El municipio no debe tenerle miedo a la voluntad popular.

