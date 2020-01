Hoy por hoy

El caso de corrupción de New Business fue objeto de una solicitud de excepción al principio de especialidad, que fue innecesaria cuando se conoció la posición oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre este tema. Esto significa que el Ministerio Público no tiene limitación alguna para completar todas las pesquisas necesarias en este caso y en los demás que tengan relación con eventos ocurridos antes de la extradición del expresidente de la República Ricardo Martinelli. El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, y su equipo de fiscales, deben enviar un mensaje contundente a la sociedad de cero tolerancia a la impunidad continuando con las investigaciones que están pendientes. Es claro que las acciones judiciales y administrativas contra exfuncionarios y fiscales del Ministerio Público no tienen otro fin que intentar la intimidación y la humillación de la justicia panameña. Hay que entender que la crisis financiera de la Caja de Seguro Social y el exagerado déficit fiscal que padece el país son el reflejo de la impunidad del latrocinio cometido contra el patrimonio del Estado. Si no se erradican las redes de corrupción política que parasitan el país, veremos a Panamá como uno más en la lista de los Estados fallidos de América Latina.





