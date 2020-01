Hoy por hoy

Australia está a 16 mil kilómetros de Panamá. Eso no significa que los gigantescos incendios de masa vegetal que han destruido millones de hectáreas no nos afectan. Por el contrario, la destrucción forestal australiana sigue a la que hace unos meses atrás castigó al Amazonas. En Australia, más de una veintena de personas han perdido sus vidas, al igual que más de mil millones de animales silvestres. Han perecido especies que quizás perdamos para siempre. Es fácil culpar al cambio climático y a las malas prácticas de uso de suelos. Sin embargo, los incendios en Australia, en la Amazonía y hasta en Darién, tienen una misma causa: la política de gobiernos miopes que quieren hacer negocios con los recursos naturales a toda costa, logrando que el poco importa de lo que pase en el futuro, se transforme en un desastre ahora. Las quemas de Australia contaminan la atmósfera con el aire que respiramos y la lluvia que necesitamos. Todos vivimos en el mismo planeta. Lo que pase en cualquier esquina, nos beneficia o perjudica por igual.

