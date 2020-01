Hoy por hoy

El fuero penal electoral sigue siendo un blindaje exagerado e innecesario contra la justicia. Tal y como están las normas electorales, desde el momento en que una persona inicia su participación en un proceso interno de un partido político, queda cubierta por el fuero. No solo los candidatos se benefician de este blindaje, si no también los organizadores, jurados, miembros de mesa y la jerarquía del partido quedan protegidos. Este blindaje reapareció como una amenaza, en el caso de Pandeportes, contra el exdiputado Adolfo Valderrama. Superado ese escollo, aparece en el horizonte una recolecta de firmas para llamar a elecciones en el partido Cambio Democrático. Justo cuando casos de muy alto perfil se acercan a etapas cruciales e involucran a miembros de ese partido, estas elecciones internas le darán fuero a muchos de los mencionados en fiscalías y juzgados. Las consecuencias de este blindaje tan generoso están a la vista. El país tiene la oportunidad de corregir este abuso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que pronto empezará su trabajo. Que solo tengan fuero los candidatos a puestos de elección en los torneos definitivos. Mantenerlo como está es otra burla contra la democracia y la justicia.

You May Also Like